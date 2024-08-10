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Обмен голами и длительная серия пенальти: «Манчестер Сити» обыграл «МЮ», забрав Суперкубок Англии

10 Августа 2024 • 19:13 Комментировать (2)
Манчестер Сити
1:1
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в матче за Суперкубок Англии. Финал состоялся 10 августа на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Манчестер Сити

1:1

(7:6 по пен.)

Манчестер Юнайтед
  82'Гарначо Алехандро (0:1)
(1:1) Силва Бернарду89'  
Эдерсон МораесЛьюис РикоАканджи МануэльДиаш РубенГвардиол Йошко 90' (Де Брёйне Кевин ( 90') Ковачич МатеоО'Райли Нико 63' (Луис Матеус II ( 63'  68') Макати Джон 80' (Силва Бернарду ( 80'  85') Бобб Оскар 90' (Аке Натан ( 90') Холанн ЭрлингДоку Жереми 63' (Савио III ( 63')
Запасные: Филлипс КэлвинКаборе ИссаОртега ШтефанКарсон Скотт
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр Гарри 59' (Пельистри Факундо ( 59') Эванс ДжонниМартинес ЛисандроКаземиро КарлосМайну Кобби 59' (Кольер Тоби ( 59') Диалло Амад 58' (Мактоминай Скотт ( 58') Маунт Мэйсон 58' (Гарначо Алехандро ( 58') Рэшфорд Маркус 83' (Санчо Джедон ( 83') Фернандеш Бруну
Запасные: АнтониБайындыр АлтайЗиркзее ДжошуаЭриксен Кристиан
10 августа. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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Вот и открыт европейский футбольный сезон в лигах топ-лигах. По традиции первой взяла старт Англия, а точнее, клубы из Манчестера. «Юнайтед» и «Сити» закрывали прошлый сезон матчем за Кубок Англии, они же открыли и новый игрой за Суперкубок страны. Хосеп Гвардиола проиграл последний матч Тен Хагу – 1:2 в том злополучном финале Кубка Англии, и показал, что не очень горит брать реванш в игре за Суперкубок Англии.

В атаке «Сити» вышли Холанн, Доку и Бобб, поддерживали норвежцев и бельгийца Макати, О’Райли и Ковачич. Очень далеко это сочетание от основы. Тен Хаг выпустил куда более боевой состав, но разгон у «дьяволов» вышел ещё более долгим. Первые 20 минут команды просто бодались в центре поля, даже в сторону ворот ударов не было.

И первой, кто вошёл в игровой ритм, стала молодёжь Гвардиолы. Бобб с правого края влетел в штрафную площадь, раскачал Мартинеса и пробил над перекладиной. И Оскар нащупал слабую зону, подкараулив ошибку Лисандро ещё через пять минут. Бобб забрал мяч и покатил на молодого Макати, который ударом с 12 метров сотряс штангу ворот. «Сити» поинтереснее смотрелся в атаке.

В качестве половинчатого ответа «МЮ» предоставил рейд Диалло: Амад справа сместился на замахе убрал двух защитников и пробил мимо цели. Потом с другого края Рэшфорд выскочил на обостряющий пас Каземиро, но пальнул тоже неудачно. Зрители всё ещё ждали первый удар в створ ворот и начинали постепенно скучать. Настрой команд вообще никак не намекал, что сегодня разыгрывается трофей.

И даже первый гол в матче не изменил количество ударов в створ – Бруну Фернандеш залез в офсайд, после чего соорудил шикарный удар со средней дистанции. Мяч был эффектно упакован в «девятку», но гол не засчитали. Это команды экономили силы на концовку, помог и Эрик тен Хаг своей четверной заменой, «Юнайтед» почувствовал недовольство тренера.

Сначала Гарначо с фланга прострелил, Рэшфорд выскочил из-за спин защитников и в касание пальнул в штангу, а затем Маркус скинул мяч на Мактоминея после углового, но Скотт не занёс мяч в пустой угол. Феерию нереализованных моментов закрыл Гарначо. После передачи Бруну Фернандеша Алехандро сместился к центру, влетел в штрафную площадь и пробил в угол – 0:1.

Совсем немного времени осталось у «Сити», однако команда Гвардиолы успела отыграться. За минуту до конца основного времени Савиньо разогнал Бобба справа, а Оскар исполнил мягкую подачу, которую замкнул невысокий Бернарду Силва – 1:1. Ничья в основное время.

Игра моментально переместилась в серию пенальти, которая началась ударами двумя португальцев. Только дело в том, что Бруну Фернандеш был точен, а вот Бернарду Сивла не сумел переиграть Онану. Далее Далот, Де Брёйне, Гарначо, и Холанн были точны. А вот Джейдон Санчо проиграл дуэль Эдерсону, после чего бразильский голкипер ещё сам реализовал пенальти, отправив серию к дополнительным ударам. И продолжали бить футболисты, а решилось всё в восьмой попытке. Эванс пробил выше ворот, Аканджи свою попытку реализовал.

7:6 в серии пенальти, «Манчестер Сити» побеждает «Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
10 Августа 2024 в 20:12
ай нармуль ушатали манюню! есть первый трафей! пепка малаца но сматри не расслабляйси! А-ха-ха-ха!)))
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CELTIC FROST
10 Августа 2024 в 20:08
Отскочили. голубые.
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