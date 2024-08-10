Лондонский «Челси» намерен расстаться сразу с четырьмя игроками текущим летом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.
По данным источника, в «Челси» больше не рассчитывают на защитника Трево Чалобу, а также на трех форвардов: Ромелу Лукаку, Армандо Брою и Датро Фофана.
Отмечается, что Лукаку уже согласовал трудовой договор с «Наполи», а по остальным игрокам ведется трансферная работа.
Ранее сообщалось, что Лукаку перейдет в «Наполи», а Виктор Осимхен отправится в обратном направлении.
18 августа «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в рамках первого тура АПЛ.
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