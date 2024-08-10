«Брентфорд» договорился о трансфере хавбека «Ливерпуля»

Полузащитник Фабиу Карвалью сменит «Ливерпуль» на другой клуб Английской премьер-лиги. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, «Брентфорд» договорился о трансфере 21-летнего игрока. Сумма сделки составит 27,5 миллиона фунтов, включая бонусы. В соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Ливерпуль» получит 17,5% от суммы следующего трансфера Карвалью.

На этом трансфере заработает и «Фулхэм», которому права на Фабиу принадлежали ранее. «Дачники» получат 20% от суммы свыше 5 миллионов фунтов.

Отметим, что по ходу сезона 2023/2024 Фабиу Карвалью дважды ездил в аренды – сначала в «РБ Лейпциг», а затем в «Халл Сити».