Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может перебраться в «Ливерпуль».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» все еще работает над сделкой по 25-летнему хавбеку, оказывая давление на сторону игрока.

«Ливерпуль» в курсе, что «Реал Сосьедад» начал переговоры с Субименди по новому контракту, чтобы его удержать, отмечает источник.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.