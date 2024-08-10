Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Субименди слухи

10 Августа 2024 • 17:38 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может перебраться в «Ливерпуль».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» все еще работает над сделкой по 25-летнему хавбеку, оказывая давление на сторону игрока.

«Ливерпуль» в курсе, что «Реал Сосьедад» начал переговоры с Субименди по новому контракту, чтобы его удержать, отмечает источник.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.      
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

09 Августа
06:11
Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта
02:55
«Реал Сосьедад» хочет сорвать трансфер Субименди в «Ливерпуль»
00:43
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
05 Августа
21:20
«Лестер» поборется за полузащитника «Ливерпуля»
29 Июля
00:05
«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»
27 Июля
23:40
«Лестер» и «Саутгемптон» нацелились на вингера «Ливерпуля» 1
25 Июля
00:46
Президент «Реал Сосьедада» отреагировал на слухи о продаже Кубо в «Ливерпуль»
24 Июля
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
20 Июля
03:52
Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»
18 Июля
23:59
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
10 Июля
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
07 Июля
22:22
«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря
03 Июля
23:46
Стало известно, какую зарплату запросил Рабио у «Ливерпуля» 1
02 Июля
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
22:46
Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
23 Июня
02:16
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны»
20 Июня
12:52
Тренер «Ливерпуля» Слот пошутил на тему жалоб Клоппа на расписание
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИПСВИЧ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя Байер может сыграть в АПЛ «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу «Манчестер Сити» выбрал замену Альваресу с ценником в 55 млн евро
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет избавиться от четырёх игроков — Лукаку в списке слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» договорился о трансфере хавбека «Ливерпуля»
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Субименди слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет платить за де Лигта три года
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на Суперкубок Англии
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу двух защитников «Баварии»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Соланке – игрок «Тоттенхэма» официально
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл Чалобе доступ к объектам и зданиям первой команды
14:32 · Англия. Премьер-лига
Омородион направляется в Лондон на медосмотр в «Челси»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Мечта стала реальностью»: Тодибо высказался о переходе в «Вест Хэм»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил о подписании Тодибо официально
13:53 · Англия. Премьер-лига
Гложек может перебраться в АПЛ
13:43 · Англия. Премьер-лига
Эрмосо – не приоритет для «Манчестер Юнайтед»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Грилиш получил травму, игрок должен был выйти в основе на матч против «Манчестер Юнайтед»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» добился прогресса в сделке по Уан-Биссаке
11:43 · Англия. Премьер-лига
Эванс: «Тен Хаг уже доказал, что способен выигрывать трофеи»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Нету начал проходить медосмотр в стане «Челси» 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
Соланке прошёл медосмотр для «Тоттенхэма»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Челси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Барселону» 1
09:52 · Англия. Премьер-лига
Мотта не горит желанием приглашать Кивиора в «Ювентус»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Флик не горит желанием приглашать Канселу и Фелиша
08:51 · Англия. Премьер-лига
Мостовой назвал победителя матча «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем