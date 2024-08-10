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5 самых дорогих свободных агентов, которые могут усилить любую команду

10 Августа 2024 • 17:29 Комментировать (1)

До конца трансферного окна осталось менее месяца, и сейчас команды всё активнее стараются укомплектовать составы. Возможно, вы будете удивлены, но даже серьёзные и известные игроки до сих пор не нашли себе клуба. В этой статье разберём дорогих и именитых футболистов, которые до сих пор числятся в статусе свободного агента.

Адриен Рабио

Французский полузащитник точно не самый последний игрок в современном футболе. С 2012 по 2019 год Рабио находился в стане «ПСЖ», но затем принял решение перейти в туринский «Ювентус». В Италии француз отыграл 5 лет, но летом 2024 года руководство клуба решило не продлевать контракт 29-летнего полузащитника.   

С 2016 года Адриен Рабио представляет цвета национальной сборной Франции. Со сборной Адриен добился неплохих результатов: серебро чемпионата мира в Катаре, бронза минувшего чемпионата Европы и победа в Лиге наций в 2021 году. Однако ввиду травмы француз пропустил победный для своей сборной чемпионат мира в России в 2018 году. В клубном футболе Рабио тоже добился немалых успехов: пять раз побеждал в чемпионате Франции и однажды выиграл золото итальянского первенства.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро. Но своему следующему клубу Рабио достанется, соответственно, бесплатно. Сейчас футболистом активно интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», скорее всего, именно в одном из этих клубов и окажется Адриен. Футболист не раз заявлял, что его мечта – играть в АПЛ.  

Марио Эрмосо

29-летний испанский защитник оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро. Тем не менее в настоящее время игрок находится без клуба. Эрмосо – воспитанник мадридского «Реала», но в своё время из-за высокой конкуренции решил перейти из «Кастильи» в «Эспаньол». Там защитник неплохо себя показал, поэтому в 2019 году на него обратил внимание мадридский «Атлетико». С 2019 по 2024 Эрмосо защищал цвета «матрасников».

О причинах ухода испанского защитника из клуба неизвестно. Официальный аккаунт «Атлетико» лишь сообщил, что контракт с испанцем не будет продлён. Клуб поблагодарил Эрмосо за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере. За сборную Испании Марио дебютировал в ноябре 2018 года. Однако с тех пор он провёл всего лишь 5 матчей в составе национальной команды.    

Возраст позволяет Эрмосо играть ещё достаточно долго. Учитывая его опыт и навыки, он способен держаться на топ-уровне. Слухи связывали испанского защитника с российским «Зенитом». Если такой трансфер получится провернуть, то питерцы получат в обойму ещё одного очень хорошего футболиста. Пока представители испанца ответили отказом, но выбор в пользу «Зенита» может случиться, если Эрмосо не найдёт подходящего варианта среди топов Европы. Из европейских клубов испанцем активно интересовался «Интер», а точнее главный тренер – Филиппе Индзаги. Однако сообщается, что руководство итальянского клуба против осуществления этого перехода.

Юсуф Языджи

27-летний турецкий полузащитник отлично знаком российским зрителям по игре за столичный ЦСКА, хотя в России турок играл недолго. Зимой 2022 года Языджи перешёл в ЦСКА в аренду из «Лилля», а уже летом отправился обратно во Францию. Однако во Франции он всё-таки не пригодился и снова был отправлен в аренду, на этот раз в свой родной «Трабзонспор», в котором начинал карьеру. По окончании сезона-2023/24 Языджи вернулся из аренды, а французский «Лилль» отказался продлевать с ним контракт.

Теперь болельщики задаются вопросом, где же окажется турецкий полузащитник в следующем сезоне. Многим, конечно, хотелось бы верить, что он вернется в ЦСКА. Юсуф отмечал, что ему очень понравилась Москва, и он был близок к заключению полноценного контракта с «армейцами». Однако сейчас этот вариант невозможен. Агент игрока отметил, что этим летом Языджи не переедет в Россию. 

Футболисту всего 27 лет, а учитывая уровень игры, его явно нельзя назвать последним в европейском футболе. Стоит вспомнить, что Языджи внёс большую лепту в то, что в своё время «Лилль» сенсационно стал чемпионом. Возможно, турецкий полузащитник отправится на родину, а может и попробовать свои силы в каком-то крепком европейском клубе. Сейчас наверняка всё будет зависеть от конкретных предложений.

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Андре Гомеш

Андре Гомеш, возможно, войдёт в историю как легенда португальского футбола. Да, он никогда не был самым значимым и самым заметным игроком в составе. Но именно с его участием сборная Португалии выиграла единственный крупный трофей в истории. В данный момент этот 31-летний полузащитник находится без клуба. Последней остановкой в его карьере стал английский «Эвертон». Два года назад Гомеш уходил в аренду в ранее упомянутый нами французский «Лилль». 

В своё время Гомеш приезжал покорять «Камп Ноу», однако период в «Барселоне» вряд ли можно назвать удачным, скорее его оценивают как провальный. Тем не менее Андре Гомеш – это игрок без определённо выраженных слабых сторон. Он готов играть в прессинг, может играть в атаку, обладает неплохим дальним ударом, хорошо видит поле – что еще нужно добротному полузащитнику?

Правда, у португальца есть одна серьёзная проблема – он подвержен травмам. Возможно, именно это привело к тому, что руководство «Эвертона» не захотело продлевать контракт с португальцем. Однако игрок такого уровня не должен оставаться без клуба. На протяжении сезона писали об интересе к Гомешу со стороны турецкого «Фенербахче». Возможно, именно туда португальский полузащитник и отправится в это межсезонье.       

Энтони Марсьяль

Когда-то французскому вингеру пророчили очень крутое будущее. Действительно, когда Энтони Марсьяль переходил в стан «Манчестер Юнайтед», ожидания были огромные. В 2015 году француз просто блистал составе «Монако». Именно тогда на него положили глаз боссы «МЮ», а впоследствии игрок перешёл в стан «красных дьяволов». Примечательно, что переход был осуществлен за сумасшедшие по тем временам 60 миллионов евро. И начало в Англии, стоит сказать, было неплохим. Но складывалось ощущение, что с каждым сезоном француз деградирует. Так, в 2022 году руководство «МЮ» решило помочь французу перезагрузить карьеру, отправив его на полсезона в аренду в «Севилью». В испанской Ла Лиге Марсьяль сыграл 9 матчей и не смог отличиться ни разу, отдав всего одну голевую передачу.

Сезон-2022/23 сложился для Энтони чуть удачнее. В составе «МЮ» он провёл в АПЛ 21 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Однако минувший сезон абсолютно не сложился для француза. Энтони вышел на поле 13 раз, забил всего лишь один гол и не отдал ни одной голевой передачи. Такая игра, конечно же, не устроила руководство английского клуба, поэтому контракт с Марсьялем не был продлён.

На данном этапе некогда перспективного вингера оценивают в мизерные по нынешним временам 10 миллионов евро. Стоит отметить, что Энтони всего лишь 28 лет. Француз ещё в состоянии перезагрузить свою карьеру, ведь все помнят, как он феерил в «Монако» и как резво начинал в составе «Манчестер Юнайтед». Но кто из клубов даст ему шанс? СМИ активно писали об интересе со стороны двух команд – «Аталанты» и «Лилля». Кажется, что «Аталанта» для француза сейчас максимально крутой вариант. Гасперини уже не раз показывал, что именно он способен реабилитировать игроков, так почему бы не попробовать поработать с Марсьялем?   

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

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ингерман
10 Августа 2024 в 17:56
ай иде зюба.. хех..
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