«Манчестер Юнайтед» будет платить за де Лигта три года

Авторитетные журналисты пишут о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансферы двух защитников «Баварии» - Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, платить за переход де Лигта «красные дьяволы» будут в течение следующих трёх лет. Клубам удалось договориться о такой рассрочке.

Отмечается, что сумма трансфера 24-летнего де Лигта составит 42 миллиона фунтов (около 50 миллионов евро по текущему курсу).

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Суперкубка Англии против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.