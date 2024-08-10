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«Манчестер Юнайтед» будет платить за де Лигта три года

10 Августа 2024 • 16:33 Комментировать

Авторитетные журналисты пишут о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансферы двух защитников «Баварии» - Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, платить за переход де Лигта «красные дьяволы» будут в течение следующих трёх лет. Клубам удалось договориться о такой рассрочке.

Отмечается, что сумма трансфера 24-летнего де Лигта составит 42 миллиона фунтов (около 50 миллионов евро по текущему курсу).

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Суперкубка Англии против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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