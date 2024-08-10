«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на Суперкубок Англии

В субботу в Англии будет открыт новый футбольный сезон. В матче за суперкубок страны сойдутся две команды из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, О’Райли, Макати, Бобб, Доку, Холанн.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Онана, Далот, Эванс, Магуайр, Мартинес, Каземиро, Майну, Фернандеш, Амад, Маунт, Рэшфорд.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Уэмбли» в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.