«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу двух защитников «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу двух защитников мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы оформили трансфер правого фуллбека Нуссера Мазрауи и центрального защитника Маттейса де Лигта.

По информации от источника, трансфер де Лигта обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 45 миллионов евро, но с учётом бонусов стоимость может увеличиться ещё на 10 миллионов. Что касается Мазрауи, марокканец будет стоить «Манчестер Юнайтед» 15 миллионов евро, но в сделку также включены бонусы в размере 5 миллионов.

Напомним, тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работал с де Лигтом и Мазрауи в «Аяксе».