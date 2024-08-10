Нападающий Доминик Соланке завершил свой переход в лондонский «Тоттенхэм» из «Борнмута». «Шпоры» объявили на своём официальном сайте о подписании шестилетнего контракта с английским форвардом.

Напомним, «Тоттенхэм» заплатил за трансфер Соланке 75 миллионов евро. Ещё в районе 12 миллионов «Борнмут» может получить в будущем в виде различных бонусов. «Вишенки» провернули самую дорогую продажу в своей истории.

Соланке является воспитанником лондонского «Челси», но раньше также выступал за «Ливерпуль». 26-летний нападающий отметился 19 голами в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги.