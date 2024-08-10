«Челси» закрыл Чалобе доступ к объектам и зданиям первой команды

Центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба имеет не лучшие отношения с руководством. По информации от журналиста Мэтта Лоу, англичанину закрыли доступ к объектам и зданиям первой команды.

Напомним, ранее Чалобу не взяли на предсезонные сборы в США. Этим жестом руководство дало понять, что клуб не рассчитывает на своего воспитанника в будущем.

Отметим, что в услугах Чалобы в настоящий момент заинтересованы такие клубы, как «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Ранее сообщалось, что Трево всё ещё хочет остаться в «Челси», несмотря на плохое отношение со стороны руководства. Действующий контракт англичанина с клубом истекает через два года.