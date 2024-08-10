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Омородион направляется в Лондон на медосмотр в «Челси»

10 Августа 2024 • 14:32 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион направляется в Лондон для того, чтобы завершить свой трансфер в «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время 20-летний испанец должен подписать контракт с командой Энцо Марески.

Напомним, вчера Омородион выиграл Олимпийские игры в составе сборной Испании. При этом футболист не попал в заявку на финальный матч против Франции, где «красная фурия» одержала волевую победу.

Омородион в прошлом сезоне отметился 8 голами за «Алавес» в чемпионате Испании. «Челси» должен заплатить за нападающего в районе 40 миллионов евро компенсации.

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