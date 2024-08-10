«Мечта стала реальностью»: Тодибо высказался о переходе в «Вест Хэм»

Защитник Жан-Клер Тодибо стал игроком «Вест Хэма». Лондонский клуб в субботу, за неделю до первого матча в сезоне, объявил об аренде француза с правом дальнейшего выкупа. После закрытия сделки Тодибо дал комментарий.

«Я очень рад, что подписал контракт с «Вест Хэмом». Играть в Премьер-лиге, в лучшей лиге в мире, - мечта, ставшая реальностью. Это потрясающая возможность для меня в клубе с огромными амбициями, который хочет действительно добиться прогресса под руководством нового главного тренера», - цитирует Тодибо пресс-служба клуба.

В первом туре Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Матч пройдёт 17 августа.