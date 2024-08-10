Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мечта стала реальностью»: Тодибо высказался о переходе в «Вест Хэм»

10 Августа 2024 • 14:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Защитник Жан-Клер Тодибо стал игроком «Вест Хэма». Лондонский клуб в субботу, за неделю до первого матча в сезоне, объявил об аренде француза с правом дальнейшего выкупа. После закрытия сделки Тодибо дал комментарий.

«Я очень рад, что подписал контракт с «Вест Хэмом». Играть в Премьер-лиге, в лучшей лиге в мире, - мечта, ставшая реальностью. Это потрясающая возможность для меня в клубе с огромными амбициями, который хочет действительно добиться прогресса под руководством нового главного тренера», - цитирует Тодибо пресс-служба клуба.

В первом туре Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Матч пройдёт 17 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Жан-Клер Тодибо

Новости по матчу

Сегодня, 10 Августа
12:42
«Вест Хэм» добился прогресса в сделке по Уан-Биссаке
09 Августа
23:29
«Вест Хэм» намерен закрыть трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни
08:24
Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
08:04
Триппьер может сменить «Ньюкасл» на другой английский клуб
00:08
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
05 Августа
00:48
Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ
04 Августа
23:28
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами
03 Августа
23:03
«Вест Хэм» купил лучшего игрока Чемпионшипа за 30 млн евро
31 Июля
23:41
«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем 4
23:21
«Вест Хэм» согласовал трансфер самого дорогого игрока «Лидса»
27 Июля
22:19
«Атлетико» не получал предложения от «Астон Виллы» по Фелишу 1
26 Июля
22:54
«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке
21 Июля
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12 Июля
22:30
«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ
04 Июля
01:25
Пакета может неожиданно вернуться на родину
29 Июня
03:54
Коутиньо выбрал новый клуб
25 Июня
05:42
Названа сумма отступных в контракте Кудуса, на которого претендуют топ-клубы
20 Июня
01:57
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
00:04
Стало известно, какого игрока «Ювентус» включит в сделку по Дугласу Луису вместо Маккенни
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя Байер может сыграть в АПЛ Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу двух защитников «Баварии»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Соланке – игрок «Тоттенхэма» официально
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл Чалобе доступ к объектам и зданиям первой команды
14:32 · Англия. Премьер-лига
Омородион направляется в Лондон на медосмотр в «Челси»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Мечта стала реальностью»: Тодибо высказался о переходе в «Вест Хэм»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил о подписании Тодибо официально
13:53 · Англия. Премьер-лига
Гложек может перебраться в АПЛ
13:43 · Англия. Премьер-лига
Эрмосо – не приоритет для «Манчестер Юнайтед»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Грилиш получил травму, игрок должен был выйти в основе на матч против «Манчестер Юнайтед»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» добился прогресса в сделке по Уан-Биссаке
11:43 · Англия. Премьер-лига
Эванс: «Тен Хаг уже доказал, что способен выигрывать трофеи»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Нету начал проходить медосмотр в стане «Челси» 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
Соланке прошёл медосмотр для «Тоттенхэма»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Челси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Барселону» 1
09:52 · Англия. Премьер-лига
Мотта не горит желанием приглашать Кивиора в «Ювентус»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Флик не горит желанием приглашать Канселу и Фелиша
08:51 · Англия. Премьер-лига
Мостовой назвал победителя матча «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ 2
07:43 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
06:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола готов использовать Филлипса на новой позиции 1
05:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Подготовка начинается с нуля, будет непросто»
05:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» может подписать игрока на позицию Родри
04:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о настрое Рэшфорда перед Суперкубком Англии
Все новости
Рекомендуем