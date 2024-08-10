Защитник Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в Англии. «Вест Хэм» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с 24-летним французом. «Молотобойцы» арендовали Тодибо на сезон 2024/2025 с правом дальнейшего выкупа.

За «Вест Хэм» Тодибо будет выступать под номером 25. В своё время этот футболист переходил в «Барселону», но не смог там заиграть. За «сине-гранатовых» Жан-Клер провёл только пять официальных матчей.

Добавим, что в стартовом туре Английской премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Матч пройдёт в следующую субботу, 17 августа.