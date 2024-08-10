Гложек может перебраться в АПЛ

Нападающий леверкузенского «Байера» Адам Гложек может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, чешский форвард привлекает внимание клубов из туманного Альбиона.

Имена заинтересованных клубов пока не сообщаются, но «Байер» будет требовать за универсального нападающего в районе 18 миллионов евро. Гложек открыт к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии.

В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 22-летний Гложек отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Чех перебрался в «Байер» летом 2022 года из пражской «Спарты».