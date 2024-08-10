Эрмосо – не приоритет для «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна рассчитывает усилить оборонительную линию. Гранд Английской премьер-лиги связался с защитником Марио Эрмосо, который этим летом поле истечения контракта с «Атлетико» стал свободным агентом.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях пишет о том, что в «Манчестер Юнайтед» обсуждали кандидатуру 29-летнего Эрмосо. При этом приоритетным вариантом для «красных дьяволов» является Нуссер Мазрауи из «Баварии».

Что касается Марио Эрмосо, то он сейчас оценивает несколько имеющихся у него вариантов по продолжению карьеры.