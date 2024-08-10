Грилиш получил травму, игрок должен был выйти в основе на матч против «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил травму, из-за которой не сможет выйти в стартовом составе своей команды на матч Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня.

Как сообщает The Sun, изначально главный тренер Хосеп Гвардиола планировал выпустить Грилиша в основном составе на матч против «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, из-за своей травмы Джек будет вынужден пропустить поединок против манкунианцев.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги Грилиш отметился тремя голами и одной результативной передачей. 28-летний Джек выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года.