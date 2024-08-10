Гвардиола оценил «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ходе пресс-конференции оценил работу «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» по усилению состава.

«Конечно, я много лет беспокоюсь о том, насколько они хороши. Потому что с каждым годом они становятся лучше и лучше. Я видел игру «Арсенала» против «Байера» - они в ударе. Каждый сезон будет труднее предыдущего. «Манчестер Юнайтед» вернётся. Они купили новых игроков и хотят отобрать корону, которая есть у нас уже четыре года», - сказал Гвардиола журналистам.

Сегодня, 10 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.