Следующим летом состав «Реала» может пополнить ещё один звёздный футболист. Речь идёт о полузащитнике Родри, который считается одним из лучших футболистов в мире на своей позиции. Ранее Родри поиграл в Мадриде за «Атлетико», но это не станет для игрока камнем преткновения при потенциальном трансфере в «Реал».

Как сообщает TodoFichajes, Родри может перейти в «Реал» из «Манчестер Сити» летом 2025 года при одном условии – если тренерский мостик в английском клубе покинет Хосеп Гвардиола. Источник отмечает, что между Родри и Гвардиолой установилась прочная связь.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Родри в 130 миллионов евро.