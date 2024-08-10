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Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии слухи

10 Августа 2024 • 13:10 Комментировать (3)

Следующим летом состав «Реала» может пополнить ещё один звёздный футболист. Речь идёт о полузащитнике Родри, который считается одним из лучших футболистов в мире на своей позиции. Ранее Родри поиграл в Мадриде за «Атлетико», но это не станет для игрока камнем преткновения при потенциальном трансфере в «Реал».

Как сообщает TodoFichajes, Родри может перейти в «Реал» из «Манчестер Сити» летом 2025 года при одном условии – если тренерский мостик в английском клубе покинет Хосеп Гвардиола. Источник отмечает, что между Родри и Гвардиолой установилась прочная связь.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Родри в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Nestea0201
10 Августа 2024 в 13:40
Трансферная бомба это когда Реал сделал предложение и купил Родри, а так это влажные фантазии автора)
И потом, через год Родри будет 29, как бы он не был хорош, это уже большой возраст для покупки)
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Artur_Morgan.95
10 Августа 2024 в 14:12
согласен про возраст, да и в целом не понимаю необходимость. центральный защитник важнее. в центре поля хорошие игроки, молодые, сильные.
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snk6565
10 Августа 2024 в 13:31
В чем бомба то?...написали какую то ересь, назвали бомбой...и сами в нее верят...журналисты 80 lvl...нет слов
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