«Вест Хэм» добился прогресса в сделке по Уан-Биссаке

Лондонский «Вест Хэм» добился прогресса в сделке по трансферу правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, стороны рассчитывают закрыть сделку уже сегодня.

Источник сообщает, что «Вест Хэм» запланировал медосмотр для Уан-Биссаки на ближайшие дни. Футболист открыт к переходу в команду Хулена Лопетеги и уже дал своё согласие на трансфер.

Напомним, летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Кристал Пэлас» за Уан-Биссаку 55 миллионов евро. Англичанин не подходит тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу, поэтому руководство решило продать Аарона.