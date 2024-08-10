Эванс: «Тен Хаг уже доказал, что способен выигрывать трофеи»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс оценил способность главного тренера Эрика тен Хага выигрывать трофеи. Напомним, за два сезона нидерландский специалист выиграл с манкунианцами два трофея – Кубок лиги в 2023 и Кубок Англии в 2024 году.

«Тен Хаг уже доказал, что способен выигрывать трофеи. У него отличная статистика в кубковых соревнованиях. Эрик часто говорит о том, что является победителем. Клубу это необходимо», – цитирует Эванса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

При тен Хаге манкунианцы также играли в финале Кубка Англии в 2023 году, но в том матче сильнее оказался «Манчестер Сити».