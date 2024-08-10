Нету начал проходить медосмотр в стане «Челси»

Лондонский «Челси» приближается к трансферу вингера Педру Нету из «Вулверхэмптона». Напомним, вчера «синие» согласовали сделку с «волками» за 60 миллионов евро + 3 миллиона в виде бонусов.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Нету уже прибыл в Лондон и начал проходить медосмотр. Если всё пройдёт хорошо, в скором времени полузащитник должен поставить свою подпись под контрактом с «Челси».

В прошлом сезоне Нету отметился 2 голами и 9 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Долгое время футболист был интересен двум другим лондонским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму».