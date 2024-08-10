Соланке прошёл медосмотр для «Тоттенхэма»

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке практически завершил свой переход в лондонский «Тоттенхэм». По информации от журналиста Фабрицио Романо, воспитанник «Челси» прошёл медосмотр в стане «шпор».

Напомним, ранее «Тоттенхэм» согласовал с «Борнмутом» сумму компенсации за Соланке в размере 75 миллионов евро с учётом бонусов. Англичанин должен стать самой дорогой продажей в истории «Борнмута».

В последнем розыгрыше чемпионата Англии 26-летний Соланке забил 19 голов и отдал результативную передачу. Доминика ранее связывали и с другими топ-клубами из Премьер-лиги, включая «Челси».