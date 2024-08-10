«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Челси»

«Астон Вилла» находится в поисках нового центрального защитника. Диего Карлос близок к переходу в лондонский «Фулхэм», поэтому команда Унаи Эмери ищет замену бразильскому футболисту.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, одним из вариантов для «Астон Виллы» является Трево Чалоба из «Челси», который не входит в планы руководства «синих». В услугах англичанина также заинтересован «Кристал Пэлас».

Напомним, ранее «Астон Вилла» купила у «Челси» левого защитника Яна Матсена, а также продала «синим» нападающего Омари Келлимана. 25-летний Чалоба в прошлом сезоне успел отметиться одним голом в тринадцати матчах Английской премьер-лиги.