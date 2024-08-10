Чуквуэмека может перейти в «Барселону»

Каталонская «Барселона» до закрытия трансферного окна может усилиться полузащитником из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, «сине-гранатовым» интересен Карни Чуквуэмека из лондонского «Челси».

Сообщается, что если «Барселона» решит купить нового полузащитника, руководство попробует заполучить у «Челси» Чуквуэмеку. Представители «сине-гранатовых» уже находятся в контакте с окружением футболиста.

Чуквуэмека будет открыт к переходу в «Барселону», так как в «Челси» полузащитник не является основным. В прошлом сезоне 20-летний Карни отметился голом в 9 матчах чемпионата Англии.