Мотта не горит желанием приглашать Кивиора в «Ювентус»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта не горит желанием приглашать в ряды команды защитника лондонского «Арсенала» Якуба Кивиора. Напомним, специалист ранее работал с польским футболистом, когда возглавлял «Специю».

По информации от журналиста Николо Скиры, Мотта не уверен в том, что Кивиор является правильным кандидатом для «Ювентуса» в настоящий момент. Итальянец призывает клуб сосредоточиться на других целях для усиления обороны.

Кивиор в прошлом сезоне провёл 20 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Якуб перебрался в «Арсенал» в январе 2023 года.