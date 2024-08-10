Флик не горит желанием приглашать Канселу и Фелиша

Возвращение в «Барселону» нападающего Жоау Фелиша и правого защитника Жоау Канселу видится всё более маловероятным. Напомним, оба португальских футболиста выступали за «сине-гранатовых» в прошлом сезоне на правах аренды.

По информации от Diario AS, Канселу и Фелиш хотят вернуться в «Барселону», но руководство видит их возвращение сложным. Дело не только в финансовых вопросах, а и в том, что главный тренер Ханс-Дитер Флик готов заменить португальцев с помощью молодых игроков, которые хорошо проявили себя на предсезонных сборах.

Напомним, «Барселона» в прошлом сезоне финишировала на втором месте в Ла Лиге.