Мостовой назвал победителя матча «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

«Команда Гвардиолы точно сильнее - она возьмет трофей. Но какое-то сопротивление «Юнайтед», может быть, навяжет. Возьму победу «Манчестер Сити», а также то, что обе команды забьют», - передает слова эксперта «Всёпроспорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Уэмбли» сегодня, 10 августа. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.