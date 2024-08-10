Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ

Журналисты ESPN назвали лучших футболистов Английской премьер-лиги перед стартом нового сезона. При составлении рейтинга авторы оценивали индивидуальные качества игрока и его влияние на командные успехи. Также рассматривалась трансферная стоимость.

Первое место занял опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес, вторым стал еще один игрок «горожан» - форвард Эрлинг Холанн. Топ-3 замкнул полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор.

В десятку лучших также попали: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Вильям Салиба («Арсенал»).