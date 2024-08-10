Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя

Звездный форвард Родриго, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе АПЛ. Об этом стало известно журналистам Cadena Ser.

По информации источника, интерес к бразильскому нападающему проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» хотели бы подписать Родриго в текущее трансферное окно. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро, а его контракт с «королевским» клубом рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом сезоне бразилец поучаствовал в 51 поединке за «сливочных», записав на свой счет 17 забитых мячей и девять голевых передач.