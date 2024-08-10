Гвардиола готов использовать Филлипса на новой позиции

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс получит шанс проявить себя в новой роли.

28-летний англичанин может сыграть в поединке Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед» в центре обороны. Игрок знаком с этой позицией по выступлениям за «Лидс», а также был задействован в защите в недавних товарищеских встречах «горожан».

«Да, это возможно, – высказывается Гвардиола. – Кэлвин – центральный полузащитник, но ему нравится видеть перед собой всё поле. Он очень помог нам в двух последних предсезонных матчах – я должен был понять ещё раньше, что его можно использовать таким образом. Думаю, к нему вернётся уверенность», – заявил на предматчевой пресс-конференции испанский тренер.