Тен Хаг: «Подготовка начинается с нуля, будет непросто»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями в преддверии первого официального матча в сезоне.

В субботу в рамках Суперкубка Англии состоится манчестерское дерби – «Юнайтед» сыграет на «Уэмбли» против «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Нам нужно поработать над нашей игровой моделью. Позади перерыв, игроки выступали за свои сборные на Евро и Кубке Америки, все были в разных командах с разными тактическими системами и схемами, и теперь нам нужно снова собрать всё воедино. Это непросто», – поведал на пресс-конференции тен Хаг.

«Красные дьяволы» завершили прошлую кампанию победой над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (2:1).