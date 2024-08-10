Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» может подписать игрока на позицию Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает приход в команду нового опорного полузащитника.

В составе «горожан» нет прямой и равноценной замены Родри, без которого команда показывает неутешительные результаты. Ожидается, что испанец пропустит субботнюю встречу Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед» в силу неготовности.

«У нас есть Матео Ковачич, Рико Льюис, Нико О'Райлли. Джон Стоунс и Ману Аканджи, как и другие игроки, тоже могут адаптироваться. Посмотрим, как будут обстоять дела на рынке. Если у меня возникнут какие-то сомнения, я поговорю с Чики [Бегиристайном, спортивным директором]», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Напомним, «Манчестер Сити» с Родри в составе не проигрывал в основное время с февраля 2023 года по май 2024 – серию прервал как раз «Манчестер Юнайтед».