Тен Хаг рассказал о настрое Рэшфорда перед Суперкубком Англии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил вопрос о Маркусе Рэшфорде на пресс-конференции перед матчем Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

Английский нападающий неудачно провёл прошедший сезон, в связи с чем в прессе уделяется повышенное внимание его персоне.

В субботу «красные дьяволы» откроют новую кампанию матчем Суперкубка Англии против «Манчестер Сити», и журналисты спросили у тен Хага о текущем настрое Рэшфорда: «Вокруг «Манчестер Юнайтед» так много разных домыслов, но мы знаем, как обстоят дела на самом деле. Маркус очень усердно работает, здорово проявляет себя, увлечён процессом, амбициозен и полон решимости провести хороший сезон», – цитирует UtdDistrict нидерландского тренера.