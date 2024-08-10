Английский топ-клуб может арендовать Комана у «Баварии»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман попал в сферу интересов гранда Английской премьер-лиги.

Мюнхенцы готовы расстаться с французом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а главными претендентами на 28-летнего игрока считаются «Барселона» и «ПСЖ». По сообщениям Bild, «Манчестер Сити» также рассматривает возможность подписания Комана. Конкретные переговоры пока не ведутся, однако «горожане» давно следят за ситуацией. Чемпионам Англии интересен вариант с арендой, включающей опцию выкупа.

Кингсли Коман провёл в общей сложности 294 матча за «Баварию», записав себе в актив 63 забитых гола и 66 ассистов. Стоимость футболиста на известном портале Transfermarkt – 50 млн евро.