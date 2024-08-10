Гвардиола – о тратах «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»: «Это не новость, зато когда тратится «Манчестер Сити»...»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на несправедливое отношение к своему клубу.

Журналисты спросили у испанского специалиста о внушительных тратах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке.

«Они занимаются этим уже много лет, но это не новость. Совсем другое дело, когда деньги тратит «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед субботним матчем Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Этим летом «Арсенал» приобрёл у «Болоньи» защитника Рикардо Калафьори, заплатив 45 млн евро без учёта бонусов. Также «канониры» выкупили Давида Райю более чем за 30 млн евро.

«Красные дьяволы» потратили на летние подписания больше 100 млн евро: команду усилили Лени Йоро из «Лилля» и Джошуа Зиркзее из всё той же «Болоньи».

Ряды «Манчестер Сити» пополнил только вингер Савио, пришедший из «Труа». За него было заплачено порядка 25 млн евро.