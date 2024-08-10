Тен Хаг высказался о готовности Зиркзее перед матчем против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о новичке команды Джошуа Зиркзее в преддверии матча Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

23-летний нападающий может дебютировать за «красных дьяволов» в субботнем поединке с «горожанами». Нидерландец не участвовал в предсезонных матчах команды, так как находился в отпуске после выступления на Евро-2024.

«Зиркзее придётся сделать шаг вперёд, мы должны ему в этом помочь. У него не было полноценной предсезонки с командой – из-за участия на Евро ему пришлось тренироваться отдельно. Нам потребуется время, чтобы интегрировать его. Это займёт несколько недель.

У Джошуа есть опыт выступления в Бельгии, Германии и Италии. Это должно помочь ему», – передаёт UtdDistrict слова тен Хага.

Зиркзее перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» в середине июля.