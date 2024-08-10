Гвардиола: «Назовите хоть один вид спорта, где игры проходят каждые три дня 12 месяцев в году»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выразил недовольство перегруженным календарём.

В субботу «горожане» проведут первый официальный матч в новом сезоне – против «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Многие футболисты «Сити» вернулись из отпуска только в преддверии игры, поскольку отдыхали после Евро-2024.

«Назовите мне хоть один вид спорта, в котором игры проводятся каждые три-четыре дня на протяжении 12 месяцев в году. В период международных пауз я навещаю своего отца в Барселоне, чтобы спросить, как у него дела, а игроки в это время проводят ещё по два-три матча за свои сборные. Это неприемлемо», – заявил в интервью BeanymanSports Гвардиола.