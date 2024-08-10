Тен Хаг: «Мы знаем, что можем обыграть «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах своей команды в предстоящем матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

Первое манчестерское дерби нового сезона пройдёт в субботу на «Уэмбли», начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Мы уже знаем, что способны обыграть «Манчестер Сити», и результат субботнего матча не повлияет на нашу веру. Да, финал Кубка Англии был гораздо более важным событием, чем предстоящая игра, но мы, тем не менее, хотим победить», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.

Напомним, «красные дьяволы» взяли верх над «горожанами» в майском финале Кубка Англии со счётом 2:1. Принято считать, что этот триумф помог тен Хагу сохранить работу.