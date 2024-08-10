Игрок сборной Португалии подпишет шестилетний контракт с «Челси»

«Челси» готовится объявить об очередном громком трансфере. Ряды лондонцев в скором времени пополнит вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, португалец уже прилетел в столицу Англии, в субботу он пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

Контракт 24-летнего футболиста с «синими» будет рассчитан до 2030 года, также в договор включена опция автоматического продления ещё на один год. В «Челси» особенно ценят универсальность Нету – он способен сыграть на обоих флангах атаки.

Ранее сообщалось, что трансфер звезды «Вулверхэмптона» обойдётся лондонскому клубу в 60 млн евро.