Стерлинг попал в сферу интересов клуба Серии А

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг интересен гранду итальянской Серии А.

Информацию о 29-летнем игроке запросил «Ювентус», сообщается в отчёте авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио. Пока неясно, готовы ли в «Челси» расстаться с англичанином, но на него есть и другие претенденты.

Туринский клуб рассчитывает усилить фланг атаки до закрытия летнего трансферного окна. В шорт-листе «старой синьоры» также присутствуют Джедон Санчо («Манчестер Юнайтед») и Франсишку Консейсау («Порту»).

Стоимость Рахима Стерлинга, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Трудовое соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до 2027 года.