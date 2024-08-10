Гвардиола дал окончательный ответ на вопрос о будущем Эдерсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что голкипер Эдерсон Мораес не покинет команду.

30-летнего бразильца пытались подписать клубы из Саудовской Аравии, и сам вратарь был заинтересован в переезде, однако «горожанам» удалось удержать ключевого игрока.

«Эдерсон и Штефан [Ортега] остаются, для меня это огромное облегчение. Харизма Эдерсона, его стабильность... Я действительно рад, что он остаётся с нами», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провёл 332 матча за команду, пропустив 257 голов.

В субботу коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии.