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Постекоглу ответил, какое качество ценит в новичках «Тоттенхэма»

10 Августа 2024 • 01:10 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бавария
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Через 17 ч. 14 мин.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поведал, чего ждёт от новых игроков своей команды.

В текущее трансферное окно ряды «шпор» пополнили юные полузащитники Лукас Бергвалл и Арчи Грэй. Кроме того, в скором времени команду может усилить нападающий «Борнмута» Доминик Соланке, за которого, как ожидается, будет заплачено более 70 млн евро.

«Я всегда считал, что если вы правильно собираете команду, то любой новичок будет готов сразу же включиться в работу. В прошлом году мы подписали Микки ван де Вена за три дня первой игры, и он сразу же смог принять участие в матче. 

Мы стараемся найти футболистов, которые вписываются в наш стиль. Предстоит внести несколько корректировок, но, надеюсь, наши новички смогут сразу вносить свой вклад. Именно этого я от них жду», – заявил Постекоглу накануне товарищеского матча с «Баварией», который состоится в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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ТОТТЕНХЭМ БАВАРИЯ
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