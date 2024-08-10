Гвардиола высказался о проблемах Холанна со здоровьем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трудностях Эрлинга Холанна

24-летний норвежец не всегда был доступен в прошедшем сезоне из-за травм, что, впрочем, не помешало ему вновь выиграть бомбардирскую гонку Премьер-лиги. В скором времени «горожане» могут лишиться главной альтернативы Холанну на острие атаки – Хулиан Альварес близок к переходу в мадридский «Атлетико».

«Посмотрим, понадобится ли нам кто-то ещё, но у нас уже есть хорошие игроки, способные сыграть на позиции форварда. Нам будет не хватать особых навыков Холанна, если он не сможет играть, но у нас есть другие альтернативы.

В прошлом году у Эрлинга были проблемы с мышцами, но он справлялся с ними очень хорошо. Он большой, поэтому восстанавливается гораздо дольше Фила Фодена. На сборе в США у Холанна были некоторые проблемы, однако в матче с «Челси» он чувствовал себя уже лучше», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче Суперкубка Англии.