Тен Хаг назвал главную слабость «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в чём проблема его команды.

В субботу в 17:00 по московскому времени «красные дьяволы» проведут матч Суперкубка Англии против «Манчестер Сити». Это первый официальный поединок в сезоне для обеих команд.

«Мы обыграли «Ливерпуль», обыграли «Манчестер Сити», но наша задача – быть последовательными и стабильно добывать очки в матчах с командами более низкого уровня, при всём уважении к ним. Думаю, мы уступаем нашим соперникам в этом аспекте. Именно в этом нам необходимо прибавить», – приводит UtdDistrict слова тен Хага, ответившего на вопросы журналистов в преддверии Суперкубка.