«Манчестер Юнайтед» подпишет четырёх игроков до закрытия трансферного окна

В «Манчестер Юнайтед» запланировали сразу четыре подписания на заключительные недели летнего трансферного периода.

Руководство «красных дьяволов» намерено усилить позиции центрального и правого защитника, также в приоритете у манкунианцев подписание в среднюю линию, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, ряды «Юнайтед» может пополнить либо новый левый защитник, либо экс-центрбек мадридского «Атлетико», находящийся в статусе свободного агента. Таким образом, если всё пойдёт по плану, в команде Эрика тен Хага будет четыре новичка.

Напомним, в числе главных целей «Манчестер Юнайтед» фигурируют Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи из «Баварии», а также Сандер Берге из «Бёрнли» и Мануэль Угарте из «ПСЖ».