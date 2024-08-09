Заха стал целью ещё одного английского клуба

Вингер «Галатасарая» Уилфрид Заха может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно чуть раньше, на ивуарийца претендует «Кристал Пэлас», за который он выступал на протяжении долгих лет до отъезда в Турцию. По обновлённым данным журналиста Дэвида Орнштейна, в гонке за Заха также участвует «Лестер». «Лисы» уже ведут переговоры с «Галатасараем» по условиям аренды. Клубам ещё предстоит урегулировать некоторые детали сделки.

Уилфрид Заха провёл 43 матча за «Галатасарай», записав себе в актив десять забитых мячей и пять голевых передач. Текущий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.