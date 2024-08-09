«Вест Хэм» намерен закрыть трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

В «Вест Хэме» надеются в скором времени объявить о подписании правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки.

В настоящий момент усилия «молотобойцев» сосредоточены на трансфере центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, который вот-вот должен состояться. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни в «Вест Хэме» планируют также закрыть сделку по Уан-Биссаке. Место 26-летнего англичанина в составе «Манчестер Юнайтед», как ожидается, займёт Нуссер Мазрауи из «Баварии», уже давший согласие на переход в стан «красных дьяволов».

Аарон Уан-Биссака выступает за манкунианцев с 2019 года. В прошедшем сезоне защитник отыграл 30 матчей за команду Эрика тен Хага, отметившись тремя ассистами.