«Челси» отправил в аренду вратаря

Голкипер «Челси» Габриэль Слонина попробует силы в «Барнсли».

Клуб из третьей по силе лиги Англии арендовал 20-летнего футболиста до конца текущего сезона, сообщает Sky Sports. Американец не рассматривался в качестве претендента на место в основе в команде Энцо Марески, поэтому вновь будет набираться опыта в другом месте.

Габриэль Слонина провёл прошедший сезон на правах аренды в бельгийском «Эйпене», в составе которого провёл 34 матча, пропустив 65 голов.

Молодой вратарь пополнил ряды «Челси» в 2022 году, перебравшись из «Чикаго» за 9 млн евро, но за первую команду лондонцев пока так и не дебютировал. Контракт Слонины рассчитан до середины 2028 года.