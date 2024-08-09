«Барселона» навела справки об игроке «Тоттенхэма»

«Барселона» в пятницу объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо. Судя по всему, на этом работа каталонцев на летнем трансферном рынке не остановится. Как сообщает в социальных сетях журналист Sky Sports Лайалл Томас, «сине-гранатовые» навели справки о защитнике Серхио Регилоне. В «Барселоне» изучают условия потенциальной сделки.

Действующий контракт Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года. Таким образом, этим летом защитника в теории можно подписать по невысокой цене. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Регилона в 12 миллионов евро.