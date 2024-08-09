«Челси» договорился о крупном трансфере за 60 млн евро

«Челси» продолжает тратить большие деньги на новых футболистов. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, состав лондонской команды в ближайшее время пополнит атакующий полузащитник Педру Нету.

По данным инсайдера, «Вулверхэмптон» принял предложение по Нету в размере 60 миллионов евро. Сумма может вырасти на 3 миллиона евро за счёт бонусных выплат.

В то же время «Челси» уже договорился об условиях личного контракта для 24-летнего Нету.

За пять сезонов в «Вулверхэмптоне» Педру Нету провёл 135 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 24 голевых паса на партнёров.